Украинские дроны засекли средства связи, технику и укрытия оккупантов

Украинские операторы дронов нанесли несколько точных ударов по позициям российских оккупантов на Восточном направлении фронта. Враг остался без средств связи и автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
Потери противнику нанесли бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс".
"Операторы дронов РУБпАК "Феникс" уничтожили оккупантов, антенны связи, вражеский грузовой и легковой транспорт, позиции и укрытия противника", - рассказали в группировке войск.
Мастерскую работу воинов "Феникса" пограничное подразделение продемонстрировало на видео.
"Пилоты беспилотных авиационных комплексов "Феникс" результативно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику. Для дронаров не существует невозможных целей", - отметили в ОСГВ "Хортица".
Вчера потери противнику на несли бойцы отдельного отряда Центра специального назначения Нацгвардии "Крылья Омеги". На одном из ключевых направлений фронта операторы ударных дронов уничтожили гаубицу и средства связи противника.
ВСУ также уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, что вывело танк из строя.
Украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, несмотря на попытки российской армии спрятаться от украинских воинов.
В результате эффективной работы беспилотных летательных аппаратов подразделения "Ivan Franko Group" в Донецкой области было уничтожено значительное количество техники противника, в частности, самоходную артиллерийскую установку (САУ), две гаубицы Д-30 и несколько единиц автотранспорта.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составили 937 440 личного состава. За последние сутки с 16 на 17 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1230 солдат и 313 единиц техники, в частности: 16 танков, 54 боевые бронированные машины, 65 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 3 средства ПВО, 88 БПЛА оперативно-тактического уровня, 170 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.
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