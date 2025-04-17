За сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки с 16 на 17 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1230 солдат и 313 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и атаки россиян

В среду, 16 апреля, российский агрессор обстрелял ракетой город Изюм Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.

Кроме того, террористы масштабно атаковали дронами город Днепр. В результате прилетов повреждены дома, погибли три человека, среди них - ребенок.

За минувшие сутки на фронте произошло более 90 боевых столкновений с врагом.

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