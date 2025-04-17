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За сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат и много техники, - Генштаб

Четверг 17 апреля 2025 07:38
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За сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат и много техники, - Генштаб Фото: Силы обороны продолжают активно уничтожать врага на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 16 на 17 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1230 солдат и 313 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 937 440 (+1230) человек ликвидировано;
  • танков - 10 654 (+16) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 217 (+54) ед;
  • артиллерийских систем - 26 442 (+65) ед;
  • РСЗО - 1366 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1135 (+3) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 925 (+88) ед;
  • крылатых ракет - 3145 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 44 642 (+170) ед;
  • специальной техники - 3807 (+3) ед.

За сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат и много техники, - Генштаб

Ситуация на фронте и атаки россиян

В среду, 16 апреля, российский агрессор обстрелял ракетой город Изюм Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.

Кроме того, террористы масштабно атаковали дронами город Днепр. В результате прилетов повреждены дома, погибли три человека, среди них - ребенок.

За минувшие сутки на фронте произошло более 90 боевых столкновений с врагом.

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