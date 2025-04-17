За сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат и много техники, - Генштаб
Фото: Силы обороны продолжают активно уничтожать врага на фронте (Getty Images)
За последние сутки с 16 на 17 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1230 солдат и 313 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 937 440 (+1230) человек ликвидировано;
- танков - 10 654 (+16) ед;
- боевых бронированных машин - 22 217 (+54) ед;
- артиллерийских систем - 26 442 (+65) ед;
- РСЗО - 1366 (+2) ед;
- средства ПВО - 1135 (+3) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 925 (+88) ед;
- крылатых ракет - 3145 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 44 642 (+170) ед;
- специальной техники - 3807 (+3) ед.
Ситуация на фронте и атаки россиян
В среду, 16 апреля, российский агрессор обстрелял ракетой город Изюм Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.
Кроме того, террористы масштабно атаковали дронами город Днепр. В результате прилетов повреждены дома, погибли три человека, среди них - ребенок.
За минувшие сутки на фронте произошло более 90 боевых столкновений с врагом.
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