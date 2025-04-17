Украинские дроны засекли средства связи, технику и укрытия оккупантов

Украинские операторы дронов нанесли несколько точных ударов по позициям российских оккупантов на Восточном направлении фронта. Враг остался без средств связи и автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Потери противнику нанесли бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс".

"Операторы дронов РУБпАК "Феникс" уничтожили оккупантов, антенны связи, вражеский грузовой и легковой транспорт, позиции и укрытия противника", - рассказали в группировке войск.

Мастерскую работу воинов "Феникса" пограничное подразделение продемонстрировало на видео.

"Пилоты беспилотных авиационных комплексов "Феникс" результативно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику. Для дронаров не существует невозможных целей", - отметили в ОСГВ "Хортица".

Успехи украинских дронов

Вчера потери противнику на несли бойцы отдельного отряда Центра специального назначения Нацгвардии "Крылья Омеги". На одном из ключевых направлений фронта операторы ударных дронов уничтожили гаубицу и средства связи противника.

ВСУ также уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, что вывело танк из строя.

Украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, несмотря на попытки российской армии спрятаться от украинских воинов.

В результате эффективной работы беспилотных летательных аппаратов подразделения "Ivan Franko Group" в Донецкой области было уничтожено значительное количество техники противника, в частности, самоходную артиллерийскую установку (САУ), две гаубицы Д-30 и несколько единиц автотранспорта.