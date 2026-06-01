Украинские дроны "выключили" экспорт авиакеросина из России

О чем говорится в постановлении правительства РФ

Согласно постановлению российского правительства, временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей - в том числе купленного на биржевых торгах - будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно.

"Целью принятого решения является обеспечение стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива", - говорится в официальном сообщении.

Исключение - топливо в технологических емкостях, которое используется воздушными судами в пути, партии авиакеросина, которые прошли таможенную процедуру до вступления постановления в силу, а также поставки в рамках межправительственных соглашений.

Почему это произошло: анализ Bloomberg

По оценке Bloomberg, решение Москвы окажет незначительное влияние на международные рынки топлива.

Издание связывает его с тем, что удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к снижению уровня переработки сырой нефти в РФ до самого низкого уровня за более чем 16 лет.

Bloomberg отмечает, что Украина атакует широкий спектр российских энергетических активов - включая морские порты и трубопроводы - чтобы уменьшить поток нефтедолларов в казну Кремля.

Рынок авиакеросина: данные Vortexa

По данным аналитической компании Vortexa Ltd, на которые ссылается Bloomberg, Россия не является ключевым игроком на мировом рынке авиакеросина: в прошлом году она экспортировала в среднем 30 тысяч баррелей в день - менее 2% глобальных поставок.

В первые четыре месяца 2026 года среднесуточный экспорт снизился до 28 тысяч баррелей, причем основным покупателем была Турция.

Перспектива на лето

Bloomberg обращает внимание, что Россия входит в летний сезон отпусков, когда спрос на топливо обычно растет. Минэнерго РФ уже с 1 апреля возобновило запрет на экспорт большинства видов бензина, чтобы оставить больше топлива внутри страны.

По оценке издания, рост цен на заправках может обеспокоить власти: дорогой бензин в прошлом уже приводил к протестам - последние произошли в 2018 году.