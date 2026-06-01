Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украинские дроны "выключили" экспорт авиакеросина из России

11:51 01.06.2026 Пн
2 мин
Переработка нефти в России упала до минимума за более чем 16 лет
aimg Валерия Абабина
Фото: РФ остановила экспорт авиакеросина (Getty Images)

Правительство России временно запретило экспорт авиационного керосина из страны до 30 ноября 2026 года включительно, чтобы предотвратить дефицит на внутреннем рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства РФ и Bloomberg

Читайте также: Силы обороны снова поразили Саратовский НПЗ, - Генштаб

О чем говорится в постановлении правительства РФ

Согласно постановлению российского правительства, временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей - в том числе купленного на биржевых торгах - будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно.

"Целью принятого решения является обеспечение стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива", - говорится в официальном сообщении.

Исключение - топливо в технологических емкостях, которое используется воздушными судами в пути, партии авиакеросина, которые прошли таможенную процедуру до вступления постановления в силу, а также поставки в рамках межправительственных соглашений.

Почему это произошло: анализ Bloomberg

По оценке Bloomberg, решение Москвы окажет незначительное влияние на международные рынки топлива.

Издание связывает его с тем, что удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к снижению уровня переработки сырой нефти в РФ до самого низкого уровня за более чем 16 лет.

Bloomberg отмечает, что Украина атакует широкий спектр российских энергетических активов - включая морские порты и трубопроводы - чтобы уменьшить поток нефтедолларов в казну Кремля.

Рынок авиакеросина: данные Vortexa

По данным аналитической компании Vortexa Ltd, на которые ссылается Bloomberg, Россия не является ключевым игроком на мировом рынке авиакеросина: в прошлом году она экспортировала в среднем 30 тысяч баррелей в день - менее 2% глобальных поставок.

В первые четыре месяца 2026 года среднесуточный экспорт снизился до 28 тысяч баррелей, причем основным покупателем была Турция.

Перспектива на лето

Bloomberg обращает внимание, что Россия входит в летний сезон отпусков, когда спрос на топливо обычно растет. Минэнерго РФ уже с 1 апреля возобновило запрет на экспорт большинства видов бензина, чтобы оставить больше топлива внутри страны.

По оценке издания, рост цен на заправках может обеспокоить власти: дорогой бензин в прошлом уже приводил к протестам - последние произошли в 2018 году.

Напомним, в марте этого года РФ уже запретила экспорт бензина с 1 апреля - на фоне дефицита на внутреннем рынке и роста цен на АЗС.

Осенью 2025 года бензиновый кризис накрыл по меньшей мере 57 регионов РФ, а в августе-сентябре более 360 автозаправочных станций прекратили работу.

