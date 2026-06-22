Украинские дроны с начала года поразили 800 тысяч вражеских целей

Благодаря работе подразделений беспилотных систем удалось подорвать логистику и военный потенциал захватчиков в тылу.

На счету украинских дронов - уничтоженная артиллерия, средства ПВО, РСЗО, бронетехника, роботизированные комплексы, склады боеприпасов и вражеские штабы.

Кроме того, за этот период Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили около 167 тысяч российских военных.

"Май стал самым результативным месяцем для Сил обороны Украины. В течение месяца они поразили 181 000+ целей и ликвидировали или тяжело ранили 31 530 окупантов", - рассказал Федоров.

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Министр напомнил, что военные за каждое подтвержденное поражение получают єБали, которые обменивают через Brave1 Market на беспилотники, НРК, средства РЭБ и комплектующие. Он добавил, что Минобороны быстро масштабирует те решения, которые дают наилучший результат.

"По поручению президента продолжаем изматывать врага одновременно в трех доменах - в небе, на земле и в экономике", - подчеркнул Федоров.