Українські дрони від початку року уразили 800 тисяч ворожих цілей

Завдяки роботі підрозділів безпілотних систем вдалося суттєво підірвати логістику та військовий потенціал загарбників у тилу.

На рахунку українських дронів - знищена артилерія, засоби ППО, РСЗВ, бронетехніка, роботизовані комплекси, склади боєприпасів та ворожі штаби.

Крім того, за цей період Сили оборони ліквідували або важко поранили близько 167 тисяч російських військових.

"Травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України. Упродовж місяця вони вразили 181 000+ цілей та ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів", - розповів Федоров.

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Міністр нагадав, що військові за кожне підтверджене ураження отримують єБали, які обмінюють через Brave1 Market на безпілотники, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі. Він додав, що Міноборони швидко масштабує ті рішення, які дають найкращий результат.

"За завданням президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах - у небі, на землі та в економіці", - підкреслив Федоров.