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На Москву летит рой дронов, власти отчитываются о работе ПВО

05:51 30.06.2026 Вт
2 мин
Что известно об атаке дронов на столицу РФ?
aimg Эдуард Ткач
На Москву летит рой дронов, власти отчитываются о работе ПВО Фото: власти утверждают, что сбили уже 50 дронов с начала суток (Getty Images)
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Утром во вторник, 30 июня, жители Московской области фиксируют пролеты большого количества дронов в направлении Москвы. Кроме того, беспилотники фиксировали в еще одном регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Начиная с 4 утра мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать в Telegram, что ПВО якобы сбивает неизвестные беспилотники, которые летят на российскую столицу.

При этом ряд публикаций были написаны просто с фактом уничтожения дронов, что может говорить о том, что некоторые беспилотники долетели непосредственно до Москвы.

Спустя час после атаки, в соцсетях постепенно стали появлятся кадры, на которых жители показывали кадры пролета дронов в регионе в направлении столицы РФ.

По состоянию 05:45 Собянин отчитался, что силы ПВО сбили уже 50 единиц дронов. Судя по всему, атака на данный момент продолжается.

Помимо этого в соцсетях были кадры из Тулы, где примерно в 4 утра тоже фиксировали пролет дронов.

Есть ли последствия атаки дронов в Москве или Туле - на данный момент неизвестно.

Обстрелы РФ

Напомним, что в последний месяц атаки на российские объекты стали куда более активными. Ситуация пришла к тому, что эти атаки происходят фактически на ежедневной основе.

К слову, Reuters на днях сообщало, что по состоянию на конец июня Украина атаковала уже 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Причем некоторые из были атакованы несколько раз.

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