В Новгородской области раздались взрывы, под атакой может находиться аэропорт "Саваслейка"

В ночь на 15 августа в Нижегородской области России раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По предварительным данным мониторинговых каналов, целью могла стать "Саваслейка".

Это военный аэродром, где базируются самолеты МиГ-31К, которые используют в качестве носителей аэробалистических ракет "Кинжал".

На обнародованных фото с места происшествия видно зарево в районе аэродрома.

Аэродром "Саваслейка" уже оказывался под ударами Сил обороны раньше. Еще в июне 2025 года Генштаб подтвердил, что на авиабазе ликвидировали по меньшей мере один МиГ-31 - подразделения Сил специальных операций ВСУ тогда уничтожили сразу два самолета на аэродроме в Нижегородской области.