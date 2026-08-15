ua en ru
Сб, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Новгородской области раздались взрывы, под атакой может находиться аэропорт "Саваслейка"

03:57 15.08.2026 Сб
1 мин
По словам очевидцев, над районом аэродрома поднялось зарево
aimg Екатерина Коваль
В Новгородской области раздались взрывы, под атакой может находиться аэропорт "Саваслейка" Фото: на месте попадания наблюдают сильный пожар (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 15 августа в Нижегородской области России раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По предварительным данным мониторинговых каналов, целью могла стать "Саваслейка".

Это военный аэродром, где базируются самолеты МиГ-31К, которые используют в качестве носителей аэробалистических ракет "Кинжал".

На обнародованных фото с места происшествия видно зарево в районе аэродрома.

Аэродром "Саваслейка" уже оказывался под ударами Сил обороны раньше. Еще в июне 2025 года Генштаб подтвердил, что на авиабазе ликвидировали по меньшей мере один МиГ-31 - подразделения Сил специальных операций ВСУ тогда уничтожили сразу два самолета на аэродроме в Нижегородской области.

В начале августа Силы обороны поразили Саратовский НПЗ , аэродром "Энгельс" и нефтебазу в Калужской области, а спустя некоторое время мощные пожары вспыхнули и на военном аэродроме"Гвардейское" во временно оккупированном Крыму после серии громких взрывов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация МіГ-31К Война в Украине
Новости
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G