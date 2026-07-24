Fire Point показала запуск ракеты "Фламинго", которая атаковала завод в РФ (яркое видео)

В сети появились кадры пуска украинской ракеты "Фламинго", попавшей в важный объект российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fire Point .

Что показали на видео

На видео виден момент старта ракеты.

Ракета попала в машиностроительное предприятие "Авитек", входящее в состав концерна ПКО "Алмаз-Антей".

Завод специализируется на производстве авиационных комплектующих, зенитных управляемых ракет, ракет-мишеней, катапультных кресел и других авиационных систем.

Что именно производил "Авитек"

Предприятие участвовало в производстве зенитного ракетного комплекса "Тор", а также крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А - завод поставлял компоненты для их двигателей.

Кроме того, на заводе производили, ремонтировали и модернизировали катапультные кресла К-36ДМ, устанавливаемые на истребители Су-34 и Су-57.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение завода в Кирове, занимающегося производством компонентов для ракет.