Fire Point показала запуск ракеты "Фламинго", которая атаковала завод в РФ (яркое видео)
В сети появились кадры пуска украинской ракеты "Фламинго", попавшей в важный объект российского военно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fire Point.
Что показали на видео
На видео виден момент старта ракеты.
Ракета попала в машиностроительное предприятие "Авитек", входящее в состав концерна ПКО "Алмаз-Антей".
Завод специализируется на производстве авиационных комплектующих, зенитных управляемых ракет, ракет-мишеней, катапультных кресел и других авиационных систем.
Что именно производил "Авитек"
Предприятие участвовало в производстве зенитного ракетного комплекса "Тор", а также крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А - завод поставлял компоненты для их двигателей.
Кроме того, на заводе производили, ремонтировали и модернизировали катапультные кресла К-36ДМ, устанавливаемые на истребители Су-34 и Су-57.
Зеленский подтвердил удар
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение завода в Кирове, занимающегося производством компонентов для ракет.
Напомним, в ночь на 23 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким военным и военно-экономическим объектам России.
Под удар попал танкер в Черном море, перевозивший топливо для армии РФ, а также понтонная переправа и район сосредоточения войск в Донецкой области.
Тем временем утром 24 июля ракеты атаковали российский город Киров.
По предварительным данным, удары потерпело предприятие "Авитек", производящее авиационные комплектующие и средства спасения пилотов.