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В Fire Point рассказали, насколько украинские "Фламинго" дешевле Tomahawk

00:18 28.07.2026 Вт
2 мин
Компания Fire Point производит около ста ракет "Фламинго" в месяц
aimg Юлия Маловичко
В Fire Point рассказали, насколько украинские "Фламинго" дешевле Tomahawk Фото: ракета "Фламинго" (из открытых источников)
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Крылатые ракеты "Фламинго", которые производит украинская оборонная компания Fire Point, успешно используемые в дальнобойных ударах по РФ, в несколько раз дешевле американских Tomahawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Стоимость "Фламинго"

Так, известно, что "Фламинго" стоит чуть меньше 600 тысяч долларов, тогда как цена американской Tomahawk составляет около 3,5 млн долларов, о чем заявила генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех.

Если подсчитать, изготовление "Фламинго" обходится Fire Point почти в шесть раз дешевле, чем выпускаемый американской компанией Raytheon Tomahawk.

Украинская компания выпускает около 100 ракет "Фламинго" ежемесячно.

Эта крылатая ракета способна нести боевую часть массой более тонны и уже применялась для ударов по военным объектам на территории России.

По словам главы оборонной компании, одна из миссий предусматривала полет на расстояние около 1800 километров по сложному маршруту, что стало одним из самых длинных полетов крылатой ракеты такого типа.

Другое оружие Fire Point

Ирина Терех добавила, что отечественный производитель также ежедневно производит сотни дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2, которые тоже неоднократно применялись против атак на враждебные цели на территории страны-агрессорки. Речь идет, в частности, об ударах по НПЗ.

Гендиректор Fire Point также отметила, что украинская оборонная промышленность за последние годы существенно нарастила производство высокотехнологичного вооружения.

В настоящее время компания имеет 83 производственных площадки на Родине и еще одну в Дании, а штат компании насчитывает около 6 тысяч работников.

Кроме того, производитель работает над созданием собственной баллистической ракеты, а также участвует в разработке европейской системы противовоздушной обороны Freyja, которая должна стать более дешевой альтернативой американским комплексам Patriot.

Напомним, накануне сообщалось, что Украина рассчитывает завершить создание собственной системы противоракетной обороны FREYJA (Фрея ) в первой половине 2027 года.

Недавно в сети появились кадры пуска украинской ракеты "Фламинго", попавшей в важный объект российского военно-промышленного комплекса.

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