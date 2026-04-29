Украинские дроны "достали" вертолеты Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области (видео)

18:07 29.04.2026 Ср
2 мин
"Мадяр" показал видео уничтожения вертолетов оккупантов
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Украина уничтожила российский вертолет Ми-28 (росСМИ)

Украинские воины при помощи беспилотников атаковали российские боевые вертолеты Ми-28 и Ми-17, которые базировались в Воронежской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

"Птахи" СБС охотились и поразили два вертолета противника Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ в 150 км от линии боевого столкновения", - подчеркнул он.

По словам "Мадяра", удар был нанесен по взлетно-посадочной площадке, где базировались четыре вертолета Ми-28 и Ми-17. Там их заправляли топливом, а также осуществляли межполетный технический осмотр.

Он добавил, что операцию провели сводные экипажи 429 отдельной бригады "Ахиллес" и 43 отдельной артиллерийской бригады. Операцию разрабатывали с ЦСО "А".

"Поражения нанесены в заднюю центральную часть моторного отделения, минуя лопасти главного винта", - уточнил командующий СБС.

В результате атаки также был ликвидирован как минимум один из специалистов обслуживания вертолетов.

Ми-28 и Ми-17

Российский ударный вертолет Ми-28 предназначен для поражения бронетехники, живой силы и низколетящих воздушных целей. Он оснащен пушечным вооружением и управляемыми ракетами, а также способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных погодных условиях.

Ми-28 активно используется российскими войсками в ходе боевых действий, в том числе для поддержки наземных операций.

В то же время транспортный вертолет Ми-17 применяется для перевозки личного состава, грузов и выполнения эвакуационных миссий.

Он является экспортной модификацией семейства Ми-8 и широко используется как в военной, так и в гражданской сфере. Ми-17 отличается универсальностью и способен выполнять задачи в различных климатических условиях.

Уникальная операция СБС

Напомним, в сентябре прошлого года воины Сил беспилотных систем при помощи FPV-дрона сбили российский вертолет Ми-8.

Беспилотник ударил по вертолету в тот момент, когда тот находился в воздухе.

