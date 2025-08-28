ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны подожгли лес возле дворца Путина

Россия, Четверг 28 августа 2025 12:36
UA EN RU
Дроны подожгли лес возле дворца Путина Фото: рядом с дворцом Путина в Геленджике подожгли лес (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После атаки дронов у дворца Владимира Путина в Геленджике возник лесной пожар. Его площадь достигла 3,2 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство".

В оперштабе Краснодарского края заявили, что после "падение обломков" одного дрона в лесу возникло сразу три очага пожара.

На место был направлен вертолет МЧС, но его работе помешал ветер.

В итоге площадь пожара увеличилась до 3,2 га.

Село Криница находится примерно в 30 км по прямой от центра Геленджика. Между Геленджиком и Криницей (примерно в 10 км к востоку от села) расположен дворец Владимира Путина на мысе Идокопас.
Дроны подожгли лес возле дворца Путина

Дворец Путина с аквадискотекой

Дворец Путина расположен на берегу Черного моря неподалеку от села Прасковеевка, примерно в 20 км от Геленджика.

Комплекс размещен на участке площадью почти 68 га и включает главное здание площадью около 17 700 кв м, ресторан, вертолетную площадку, амфитеатр, ледовый дворец, церковь, гостевой дом и даже автозаправку.

Внутри - бассейн, аквадискотека, спа-зона, сауна, хамам, музыкальная гостиная, домашний кинотеатр, винный погреб, казино и множество гостевых спален.

Расследование ФБК свидетельствует, что стоимость дворца и прилегающих владений составляет не менее 1,3 млрд долларов. Строительство финансировалось через коррупционные схемы с участием госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть"

Расследование Business Insider показало планы здания с подземными укрепленными туннелями: два бронестенных туннеля и лифт до глубины около 50 метров, с вентиляцией, электроснабжением, водой и канализацией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дрони
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы