Дроны подожгли лес возле дворца Путина
После атаки дронов у дворца Владимира Путина в Геленджике возник лесной пожар. Его площадь достигла 3,2 га.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство".
В оперштабе Краснодарского края заявили, что после "падение обломков" одного дрона в лесу возникло сразу три очага пожара.
На место был направлен вертолет МЧС, но его работе помешал ветер.
В итоге площадь пожара увеличилась до 3,2 га.
Село Криница находится примерно в 30 км по прямой от центра Геленджика. Между Геленджиком и Криницей (примерно в 10 км к востоку от села) расположен дворец Владимира Путина на мысе Идокопас.
Дворец Путина с аквадискотекой
Дворец Путина расположен на берегу Черного моря неподалеку от села Прасковеевка, примерно в 20 км от Геленджика.
Комплекс размещен на участке площадью почти 68 га и включает главное здание площадью около 17 700 кв м, ресторан, вертолетную площадку, амфитеатр, ледовый дворец, церковь, гостевой дом и даже автозаправку.
Внутри - бассейн, аквадискотека, спа-зона, сауна, хамам, музыкальная гостиная, домашний кинотеатр, винный погреб, казино и множество гостевых спален.
Расследование ФБК свидетельствует, что стоимость дворца и прилегающих владений составляет не менее 1,3 млрд долларов. Строительство финансировалось через коррупционные схемы с участием госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть"
Расследование Business Insider показало планы здания с подземными укрепленными туннелями: два бронестенных туннеля и лифт до глубины около 50 метров, с вентиляцией, электроснабжением, водой и канализацией.