Дроны подожгли лес возле дворца Путина

После атаки дронов у дворца Владимира Путина в Геленджике возник лесной пожар. Его площадь достигла 3,2 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Агентство ".

В оперштабе Краснодарского края заявили, что после "падение обломков" одного дрона в лесу возникло сразу три очага пожара.

На место был направлен вертолет МЧС, но его работе помешал ветер.

В итоге площадь пожара увеличилась до 3,2 га.

Село Криница находится примерно в 30 км по прямой от центра Геленджика. Между Геленджиком и Криницей (примерно в 10 км к востоку от села) расположен дворец Владимира Путина на мысе Идокопас.

