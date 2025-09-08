RU

Война в Украине

Украинские дроны атаковали НПС "Второво" во Владимирской области, - "Мадяр"

Иллюстративное фото: дроны ударили по нефтеперекачивающей станции в РФ (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники в воскресенье, 7 сентября, ночью ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

"Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимирская область, РФ) немного попортилась", - написал "Мадяр". 

Он уточнил, что по НПС ударили бойцы 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ. 

"Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - скоросгораемыми", - добавил командующий СБС. 

НПС "Второво"

НПС "Второво" - это промежуточная продуктоперекачивающая станция ("ППС Второво"), относящаяся к инфраструктуре ПАО "Транснефть".

ППС "Второво" играет важную роль в транспортировке нефтепродуктов и является ключевым компонентом инвестиционного проекта "Север", нацеленного на развитие трубопроводной инфраструктуры для увеличения экспортных мощностей.

К слову, недавно украинские защитники атаковали инфраструктуру российского нефтепровода "Стальной конь".

Также целью украинских защитников стал Ильский нефтеперерабатывающий завод.

На фоне постоянных украинских ударов по российским НПЗ в России начался топливный кризис. Власти ввели полный запрет на экспорт бензина.

