Украинские дроны атаковали НПС "Второво" во Владимирской области, - "Мадяр"

НПС "Второво" - это промежуточная продуктоперекачивающая станция ("ППС Второво"), относящаяся к инфраструктуре ПАО "Транснефть".

ППС "Второво" играет важную роль в транспортировке нефтепродуктов и является ключевым компонентом инвестиционного проекта "Север", нацеленного на развитие трубопроводной инфраструктуры для увеличения экспортных мощностей.

К слову, недавно украинские защитники атаковали инфраструктуру российского нефтепровода "Стальной конь".

Также целью украинских защитников стал Ильский нефтеперерабатывающий завод.

На фоне постоянных украинских ударов по российским НПЗ в России начался топливный кризис. Власти ввели полный запрет на экспорт бензина.