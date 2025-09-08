UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Українські дрони атакували НПС "Второво" у Володимирській області, - "Мадяр"

Ілюстративне фото: дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції в РФ (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники в неділю, 7 вересня, вночі вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

"Паливо в Москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пенкіно, Володимирська область, РФ) трохи попсувалася", - написав "Мадяр".

Він уточнив, що по НПС вдарили бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ і нафта - швидкозаймистими", - додав командувач СБС.

НПС "Второво"

НПС "Второво" - це проміжна продуктоперекачувальна станція ("ППС Второво"), що належить до інфраструктури ПАТ "Транснефть".

ППС "Второво" відіграє важливу роль у транспортуванні нафтопродуктів і є ключовим компонентом інвестиційного проєкту "Північ", націленого на розвиток трубопровідної інфраструктури для збільшення експортних потужностей.

До слова, нещодавно українські захисники атакували інфраструктуру російського нафтопроводу "Сталевий кінь".

Також метою українських захисників став Ільський нафтопереробний завод.

На тлі постійних українських ударів по російських НПЗ у Росії почалася паливна криза. Влада ввела повну заборону на експорт бензину.

