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Украина нанесла удар по НПЗ "Лукойла" (фото и видео)

08:47 02.07.2026 Чт
1 мин
Этот завод крайне важен для Московской области
aimg Юлия Капитонова
Украина нанесла удар по НПЗ "Лукойла" (фото и видео) Фото: Украинские дроны снова добрались до НПЗ в Нижнем Новгороде (ASTRA)
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Ночью 2 июля мощная "бавовна" накрыла НПЗ в российском Кстово Нижегородской области РФ. Там бушует пожар, а поблизости находится еще один важный вражеский объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

В этот раз украинские дроны ударили по российскому заводу, который принадлежит "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Его охватил пожар.

Речь идет об одном из ведущих НПЗ России. Он очень важен для обеспечения конкретно столичного региона.

Установленная мощность первичной переработки нефти составляет около 17 млн ​​тонн в год.

Также известно, что предприятие выпускает более 50 наименований продукции: автомобильное, авиационное и дизельное топливо; нефтяные битумы, парафины и т.д.

Рядом с НПЗ находится Новогорьковская ТЭЦ, однако пока неизвестно, может ли туда перекинуться огонь.

К слову, под атакой этот нефтяной объект уже не в первый раз. Силы обороны били по нему в апреле и мае 2026 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы обороны успешно атаковали НПЗ в Уфе и военный завод в Пензе.

Также стало известно, что ВСУ отработали по 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. По некоторым из них - уже несколько раз.

Так, недавно под удар попал НПЗ в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Там начался масштабный пожар.

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