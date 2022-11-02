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Украинские десантники уничтожили целое подразделение россиян

Фото: десантники ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Украинские десантники уничтожили подразделение российских захватчиков в одном из районов выполнения задач", - говорится в сообщении.

По словам военных, телами оккупантов усеяна лесополоса.

"И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле!" - предупреждают украинские десантники.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено почти 160 огневых задач. Они уничтожили три склада боеприпасов и несколько вражеских "Градов".

Также украинские военные 1 ноября сбили российский вертолет Ми-8 в Донецкой области.

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