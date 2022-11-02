Украинские десантники уничтожили целое подразделение россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле!" - предупреждают украинские десантники.

"Украинские десантники уничтожили подразделение российских захватчиков в одном из районов выполнения задач", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено почти 160 огневых задач. Они уничтожили три склада боеприпасов и несколько вражеских "Градов".

Также украинские военные 1 ноября сбили российский вертолет Ми-8 в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.