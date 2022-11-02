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Українські десантники знищили цілий підрозділ росіян

Фото: десантники ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили підрозділ російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Українські десантники знищили підрозділ російських загарбників в одному з районів виконання завдань", - йдеться в повідомленні.

За словами військових, тілами окупантів всіяна лісосмуга.

"І так буде з кожним окупантом на рідній українській землі!" - попереджають українські десантники.

Як повідомлялось, минулої доби ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано майже 160 вогневих завдань. Вони знищили три склади боєприпасів та кілька ворожих "Градів".

Також українські військові 1 листопада збили російський гелікоптер Мі-8 у Донецькій області.

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