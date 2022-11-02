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ВСУ на юге уничтожили три склада боеприпасов и несколько вражеских "Градов"

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Херсонская область, Среда 02 ноября 2022 03:22
ВСУ на юге уничтожили три склада боеприпасов и несколько вражеских "Градов" Фото: ВСУ на юге уничтожили три склада боеприпасов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено почти 160 огневых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Сообщается об уничтожении 25 оккупантов, 3 реактивных систем залпового огня "Град", самоходной крупнокалиберной гаубицы "Акация" и самоходной артиллерийско-минометной установки "Нона", зенитно-ракетного комплекса "Тор", 11 единиц авто-бронетехники, а также 3 складов с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.

Оккупанты ведут оборонительные действия и пытаются удержать занятые рубежи.

После обеда, в результате боевого столкновения разведывательных групп вблизи Дудчан, оккупанты, понеся потери, отступили.

По позициям наших войск, прилегающих к линии фронта общинах и тыловых районах враг бьет из всего имеющегося вооружения, использует авиацию и дроны-камикадзе, дроны-разведчики. Более трех десятков вылетов совершили воздушные шпионы.

В полдень реактивной системой залпового огня враг ударил по Маргенецкой общине Никопольщины с направления Энергодара. Обошлось без потерь и разрушений.

Также оккупанты атаковали наши позиции с временно оккупированной Херсонщины двумя ударными дронами-камикадзе типа "Ланцет" в Бериславском и Николаевском районах. Без жертв.

Россияне продолжают обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-лиманском канале.

Четыре раза парой вертолетов Ка-52 враг бил по нашим позициям и освобожденным селам Херсонщины, а после обеда добавил штурмовую авиацию. Предварительно - без человеческих потерь.

Нашей авиацией нанесено 8 авиационных ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага.

В Черном море находится группировка из 10 кораблей, которые продолжают маневры под прикрытием крымского побережья. Наготове 1 БДК и 1 надводный ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами".

Напомним, 31 октября силы ПВО справились с очередной массированной ракетной атакой украинских городов войсками РФ.

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