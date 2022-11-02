ВСУ на юге уничтожили три склада боеприпасов и несколько вражеских "Градов"

За минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено почти 160 огневых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Сообщается об уничтожении 25 оккупантов, 3 реактивных систем залпового огня "Град", самоходной крупнокалиберной гаубицы "Акация" и самоходной артиллерийско-минометной установки "Нона", зенитно-ракетного комплекса "Тор", 11 единиц авто-бронетехники, а также 3 складов с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.

Оккупанты ведут оборонительные действия и пытаются удержать занятые рубежи.

После обеда, в результате боевого столкновения разведывательных групп вблизи Дудчан, оккупанты, понеся потери, отступили.

По позициям наших войск, прилегающих к линии фронта общинах и тыловых районах враг бьет из всего имеющегося вооружения, использует авиацию и дроны-камикадзе, дроны-разведчики. Более трех десятков вылетов совершили воздушные шпионы.