Украинские десантники уничтожили целое подразделение россиян (видео)
Украинские артиллеристы-десантники уничтожили подразделение российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ (ДШВ ВСУ)
"В одном из районов выполнения задач артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины наголову разбили одно из вражеских подразделений", - говорится в сообщении.
Испуганные захватчики пытались уйти от наказания, но попытка оказалась тщетной.
"Именно заранее проведенной доразведки артиллерийское подразделение десантников точным огнем методично уничтожило российских оккупантов вместе с их бронированным автомобилем", - добавляют военные.
Как сообщалось, во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.
Ранее десантники разбили ДРГ российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.
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