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Украинские десантники уничтожили целое подразделение россиян (видео)

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Украина, Четверг 15 декабря 2022 09:39
Украинские десантники уничтожили целое подразделение россиян (видео) Фото: ВСУ уничтожили подразделение россиян (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские артиллеристы-десантники уничтожили подразделение российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ (ДШВ ВСУ)

"В одном из районов выполнения задач артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины наголову разбили одно из вражеских подразделений", - говорится в сообщении.

Испуганные захватчики пытались уйти от наказания, но попытка оказалась тщетной.

"Именно заранее проведенной доразведки артиллерийское подразделение десантников точным огнем методично уничтожило российских оккупантов вместе с их бронированным автомобилем", - добавляют военные.

Как сообщалось, во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.

Ранее десантники разбили ДРГ российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

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