RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские десантники отбили штурм россиян: уничтожены танк и бронемашина (видео)

Иллюстративное фото: украинские десантники отбили штурм россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады смогли отбить российский штурм. Враг понес потери в технике и личном составе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Как отметили в ДШВ, россияне для штурма задействовали два танка и одну бронемашину с десантом. Их атаковала украинская артиллерия, также в бою участвовали противотанкисты и операторы ударных дронов. 

 

"Наши воины уничтожили танк и бронемашину с десантом. 12 оккупантов выгорели дотла. Еще столько же получили ранения", - уточнили в ДШВ.

Единственный танк, которому удалось остаться неповрежденным, сбежал с поля боя.
 

Что предшествовало

Напомним, ранее бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады смогли отбить одни из крупнейших штурмов с начала полномасштабной войны.

В частности, 24 июля под Курахово россияне для попытки прорыва применили 57 единиц бронированной техники, среди которой были и танки. Украинские воины смогли нанести врагу значительные потери, в частности, были ликвидированы 40 солдат РФ.

При этом уже 30 июля россияне также бросили в наступление 57 единиц бронированной техники. Восемь танков и 12 боевых бронированных машин врага были уничтожены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине