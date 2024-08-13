Украинские десантники отбили штурм россиян: уничтожены танк и бронемашина (видео)

Как отметили в ДШВ, россияне для штурма задействовали два танка и одну бронемашину с десантом. Их атаковала украинская артиллерия, также в бою участвовали противотанкисты и операторы ударных дронов.

"Наши воины уничтожили танк и бронемашину с десантом. 12 оккупантов выгорели дотла. Еще столько же получили ранения", - уточнили в ДШВ.

Единственный танк, которому удалось остаться неповрежденным, сбежал с поля боя.

