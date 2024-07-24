ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ показали видео отражения одного из самых больших российских штурмов за время войны

Среда 24 июля 2024 23:33
UA EN RU
В ВСУ показали видео отражения одного из самых больших российских штурмов за время войны Фото: Таврические десантники ВСУ (facebook.com/79AMBUA)
Автор: Владимир Костырин

Украинские десантники на Кураховском направлении отразили один из самых массированных российских штурмов за время полномасштабной войны. Враг тогда бросил в атаку 57 единиц бронированной техники, 12 мотоциклов и 200 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ.

Отмечается, что вражеская армия во время попытки прорыва обороны ВСУ одновременно применила:

  • 11 танков,
  • 45 боевых бронированных машин с десантом,
  • 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор".
  • а также были 12 "гонщиков" (солдаты на мотоциклах).

Отражение штурма

"Вражеские колонны выдвинулись для атаки на рассвете. Штурм начался сразу с нескольких направлений", - рассказали в Службе по связям с общественностью Таврических десантников.

В бригаде уточнили, что их аэроразведка обнаружила технику противника далеко на подступах, после чего по боевым порядкам российских захватчиков начала работать артиллерия.

"Первые танки и боевые бронированные машины начали останавливать наши операторы ударных дронов. Дальше вступили в бой противотанкисты. Много техники взорвалось на минах, коварно расставленных саперами 79-ки", - рассказали в бригаде.

Результат боя

В результате боя Таврические десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой врага. Кроме того, украинские защитники сожгли все 12 мотобайков.

В 79-й бригаде отметили, что российские оккупанты "понесли бешеные потери" в живой силе: 40 солдат были ликвидированы, еще 37 - ранены.

"После подведения первых танков и бронемашин, другая техника бросилась бежать с поля боя. Разбежавшаяся по посадкам пехоту добивали сбросами пилоты 79", - добавили украинские защитники.

Напомним, ранее бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" показали, как отразили штурм российских оккупантов под Тернами Донецкой области с помощью ударных беспилотников и артиллерии.

Ранее в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали видео, как десантники продолжают уничтожать российские войска по всей линии фронта, в том числе на Боровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Графики отключения света завтра будут действовать только шесть часов: когда именно
Графики отключения света завтра будут действовать только шесть часов: когда именно
DAILY
Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны
Юлия Гаюкжурналист РБК-Украина Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны