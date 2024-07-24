В ВСУ показали видео отражения одного из самых больших российских штурмов за время войны
Украинские десантники на Кураховском направлении отразили один из самых массированных российских штурмов за время полномасштабной войны. Враг тогда бросил в атаку 57 единиц бронированной техники, 12 мотоциклов и 200 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ.
Отмечается, что вражеская армия во время попытки прорыва обороны ВСУ одновременно применила:
- 11 танков,
- 45 боевых бронированных машин с десантом,
- 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор".
- а также были 12 "гонщиков" (солдаты на мотоциклах).
Отражение штурма
"Вражеские колонны выдвинулись для атаки на рассвете. Штурм начался сразу с нескольких направлений", - рассказали в Службе по связям с общественностью Таврических десантников.
В бригаде уточнили, что их аэроразведка обнаружила технику противника далеко на подступах, после чего по боевым порядкам российских захватчиков начала работать артиллерия.
"Первые танки и боевые бронированные машины начали останавливать наши операторы ударных дронов. Дальше вступили в бой противотанкисты. Много техники взорвалось на минах, коварно расставленных саперами 79-ки", - рассказали в бригаде.
Результат боя
В результате боя Таврические десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой врага. Кроме того, украинские защитники сожгли все 12 мотобайков.
В 79-й бригаде отметили, что российские оккупанты "понесли бешеные потери" в живой силе: 40 солдат были ликвидированы, еще 37 - ранены.
"После подведения первых танков и бронемашин, другая техника бросилась бежать с поля боя. Разбежавшаяся по посадкам пехоту добивали сбросами пилоты 79", - добавили украинские защитники.
Напомним, ранее бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" показали, как отразили штурм российских оккупантов под Тернами Донецкой области с помощью ударных беспилотников и артиллерии.
Ранее в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали видео, как десантники продолжают уничтожать российские войска по всей линии фронта, в том числе на Боровском направлении.
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