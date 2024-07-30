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Второй масштабный разгром за неделю. ВСУ отбили штурм оккупантов под Курахово (видео)

Вторник 30 июля 2024 16:42
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Второй масштабный разгром за неделю. ВСУ отбили штурм оккупантов под Курахово (видео) Иллюстративное фото: украинские воины отбили штурм россиян под Курахово (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники отбили штурм российских оккупантов на Кураховском направлении, в ходе которого враг применил почти 70 единиц своей техники. Появилось видео успешной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду в Facebook.

Как рассказали военные, в течение одного дня россияне задействовали для штурма украинских позиций на Кураховском направлении:

  • 10 танков;
  • 47 боевых бронированных машин (ББМ) с пехотой;
  • 10 мотоциклов;
  • один багги.

Несмотря на такое количество техники, украинским защитникам удалось сдержать врага, они поразили 12 ББМ, восемь танков, девять мотоциклов и баги. Ликвидировано 36 оккупантов, еще 32 - ранены.

По врагу отработали артиллеристы, операторы ударных дронов, противотанкисты, саперы и пехота 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Что предшествовало

Напомним, 24 июля стало известно, что воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили на Кураховском направлении один из самых масштабных штурмов с начала полномасштабной войны.

Оккупанты хотели оттеснить украинских защитников, используя 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом, 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор", 12 мотоциклов. Атака врага не удалась, он понес значительные потери.

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