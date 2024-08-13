UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські десантники відбили штурм росіян: знищено танк та бронемашину (відео)

Ілюстративне фото: українські десантники відбили штурм росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади змогли відбити російський штурм. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Як зазначили у ДШВ, росіяни для штурму задіяли два танки та одну бронемашину з десантом. Їх атакувала українська артилерія, також у бою брали участь протитанкісти та оператори ударних дронів.

"Наші воїни знищили танк та бронемашину з десантом. 12 окупантів вигоріли вщент. Ще стільки ж отримали поранення", - уточнили у ДШВ.

Єдиний танк, якому вдалося залишитись неушкодженим, втік з поля бою.

Що передувало

Нагадаємо, раніше бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади змогли відбити одні з найбільших штурмів з початку повномасштабної війни.

Зокрема, 24 липня під Кураховим росіяни для спроби прориву застосували 57 одиниць броньованої техніки, серед яких були й танки. Українські воїни змогли завдати ворогові значних втрат, зокрема, було ліквідовано 40 солдатів РФ.

При цьому вже 30 липня росіяни також кинули у наступ 57 одиниць броньованої техніки. Вісім танків та 12 бойових броньованих машин ворога були знищені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні