Українські десантники відбили штурм росіян: знищено танк та бронемашину (відео)

Як зазначили у ДШВ, росіяни для штурму задіяли два танки та одну бронемашину з десантом. Їх атакувала українська артилерія, також у бою брали участь протитанкісти та оператори ударних дронів.

"Наші воїни знищили танк та бронемашину з десантом. 12 окупантів вигоріли вщент. Ще стільки ж отримали поранення", - уточнили у ДШВ.

Єдиний танк, якому вдалося залишитись неушкодженим, втік з поля бою.