За сутки 138 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

За прошедшие сутки, 2 января, на фронте состоялось 138 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и три других важных объекта противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне дважды атаковали в районе Волчанска

На Купянском направлении произошло четыре атаки врага неподалеку Западного, Двуречной и Кругляковки на Купянском направлении.

На Краматорском направлении отражено четыре атаки в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне пытались шесть раз продвинуться неподалеку населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк и Щербиновка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка.

На Кураховском направлении россияне совершили 27 атак. Активно пытались продвинуться вперед вблизи Славянки, Петропавловки, Шевченко, Дачного и Курахово.

На Времовском направлении враг совершил 24 штурма в районах Янтарного, Времовки, Большой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки.

На Ореховском направлении отбиты две атаки вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг три раза атаковал.

В Курской области произошло десять боестолкновений.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 793 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери составили еще 1080 оккупантов. Также Силы обороны уничтожили: