Украинские беженцы в ЕС: куда люди едут больше всего и какие страны покидают
Украинцы продолжают ехать в Европу для получения временной защиты. Число бежавших от войны возросло в странах ЕС почти до 4,3 млн человек.
В какие страны украинские беженцы отправляются чаще всего и откуда уезжают, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные Евростата.
Количество украинцев со временной защитой в странах ЕС выросло за месяц еще более чем на 36 тысяч человек. По последним данным, Европейский Союз предоставляет убежище 4 274 630 людям из Украины.
Больше всего украинских беженцев на 30 ноября принимали:
- Германия (1 235 960 человек – 28,9% от общего количества в ЕС);
- Польша (955 110; 22,3%);
- Чехия (369 330; 8,6%).
В то же время больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:
- Германия (+20 595; +1,7%);
- Чехия (+4880; +1,3%);
- Норвегия (+4180; +6,9%).
Если в октябре приток украинских беженцев наблюдался во всех странах ЕС, уже в ноябре люди начали уезжать из:
- Польши (-5510 человек);
- Италии (-160 человек);
- Франции (-125 человек);
- Люксембурге (-15 человек).
В целом среди людей с временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины – почти половина беженцев (46,3%), дети – 33,3%, а мужчины – 20,4%.
Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше. Люди испытывают проблемы с документами и льготами, доступом к медицине и дискриминацией на работе.
Также мы писали, какие перемены ждут украинских беженцев в Германии в этом году. Власти изменяют условия трудоустройства, от чего будут зависеть выплаты.
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