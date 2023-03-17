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ВСУ на востоке уничтожили оборонную позицию россиян французским ПТРК Milan-2 (видео)

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Украина, Пятница 17 марта 2023 16:37
ВСУ на востоке уничтожили оборонную позицию россиян французским ПТРК Milan-2 (видео) Фото: французский ПТРК Milan-2 (wikimedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

На востоке Украины ВСУ уничтожили оборонную позицию россиян ракетой французского ПТРК Milan-2. В результате были уничтожены пять оккупантов и несколько ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"Противотанкисты батальона "Волат" Полка им. Кастуся Калиновского при поддержке подразделения "Ведьмаки" ВСУ уничтожили долговременную оборонительную точку противника на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что воины попали ракетой французского комплекса Milan-2 точно в амбразуру. В результате отработки пять окупантов уничтожены, несколько ранены.

Напомним, ранее украинские военные показали, как работают французские переносные противотанковые ракетные комплексы Milan-2 на фронтах войны против России.

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