ua ru
Сб, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские бойцы сбили три БПЛА россиян на Донбассе и показали результат (видео)

Новина українською →
Донбасс, Суббота 04 февраля 2023 11:19
Украинские бойцы сбили три БПЛА россиян на Донбассе и показали результат (видео) Фото: украинские бойцы сбили три БПЛА россиян на Донбассе и показали результат (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе десантники во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбили беспилотники оккупантов. Всего им удалось уничтожить три БПЛА врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"Военнослужащие 81 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать средства воздушного нападения противника. В этот день были успешно сбиты три разведывательных беспилотных летательных аппарата", - сообщили бойцы и опубликовали видео.

Напомним, ранее пограничники сбили ударный беспилотник кафиров в Донецкой области.

Добавим, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 1 956 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс дрони ПВО Война России против Украины
NEWS
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина