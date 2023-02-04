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Українські бійці збили три БПЛА росіян на Донбасі і показали результат (відео)

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Донбас, Субота 04 лютого 2023 11:19
Українські бійці збили три БПЛА росіян на Донбасі і показали результат (відео) Фото: українські бійці збили три БПЛА росіян на Донбасі і показали результат (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На Донбасі десантники у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ збили безпілотники окупантів. Всього їм вдалося знищити три БПЛА ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook.

"Військовослужбовці 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ у взаємодії з підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України продовжують успішно знищувати засоби повітряного нападу противника. Цього дня було успішно збито три розвідувальних безпілотних літальних апаратів різних типів", - повідомили бійці та опублікували відео.

Нагадаємо, раніше прикордонники збили ударний безпілотник окупантів у Донецькій області.

Додамо що з початку повномасштабної війни росіяни втратили в Україні вже 1 956 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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