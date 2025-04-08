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Бойцы ССО зачистили часть населенного пункта и захватили россиянина в плен

Вторник 08 апреля 2025 09:10
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Бойцы ССО зачистили часть населенного пункта и захватили россиянина в плен Фото: ССО захватили пленного (ссо-mil-in-ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Бойцы ССО успешно очистили часть населенного пункта от врага. Во время операции также захватили россиянина в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВС Украины.

Бойцы 4-го полка Сил специальных операций провели успешную операцию по зачистке части населенного пункта.

В результате бойцы уничтожили живую силу противника, захватили вражескую документацию и взяли одного российского военнослужащего в плен.

Спецоперация проходила при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и тщательного планирования.

Подобные действия не только ослабляют боевой потенциал противника, но и пополняют обменный фонд, необходимый для возвращения украинских пленных.

Операции ССО

Напомним, перед тем, бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

Также сообщалось, что воины 8-го полка ССО ВСУ также совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.

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