Бойцы ССО зачистили часть населенного пункта и захватили россиянина в плен

Бойцы ССО успешно очистили часть населенного пункта от врага. Во время операции также захватили россиянина в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВС Украины.

Подобные действия не только ослабляют боевой потенциал противника, но и пополняют обменный фонд, необходимый для возвращения украинских пленных.

В результате бойцы уничтожили живую силу противника, захватили вражескую документацию и взяли одного российского военнослужащего в плен.

Операции ССО

Напомним, перед тем, бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

Также сообщалось, что воины 8-го полка ССО ВСУ также совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.