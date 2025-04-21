Нацгвардейцы взяли в плен группу россиян на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении бойцы 15 бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" взяли в плен вражескую группу пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться в живых", - добавил он.

Как рассказал командующий, подразделениями беспилотных систем вражеская группа была заблаговременно обнаружена и созданы условия для дальнейших действий пехотинцев.

"На Купянском направлении бойцами 2-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" была взята в плен вражеская группа пехоты, которая пыталась закрепиться в зоне ответственности подразделения", - сообщил Пивненко.

Пленные россияне

Напомним, недавно украинские десантники взяли в плен очередную группу оккупантов в Курской области. Сдались сразу девять россиян.

Ранее бойцы бригады Национальной полиции "Хищник" взяли в плен трех россиян в Торецке. Пленные заявили о намерении присоединиться к "Российскому добровольческому корпусу" ("РДК").

Также недавно бойцы ССО успешно очистили часть населенного пункта от врага. Во время операции также захватили россиянина в плен.

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