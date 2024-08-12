Украинские бойцы сбросили российский флаг с админздания в Курской области (видео)

Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона опубликовали видео из Курской области. На нем военные снимают российский флаг с административного здания в селе Дарьино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 225 ОШБ.

"Дарьино. Бойцы 225 ОШБ после зачистки снимают тряпку с административного здания", - говорится в сообщении под видео.

Бои в Курской области

Напомним, на прошлой неделе начались бои в Курской области. Россияне утверждают, что украинские войска якобы совершили "прорыв" границы и взяли под контроль ряд населенных пунктов.

При этом украинские официальные лица и военное командование пока не комментировали происходящее в Курской области и не подтверждали свою причастность.

К тому же, российские чиновники придумали, что их армия потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области. На самом же деле их количество значительно больше. По данным DeepState, РФ потеряла ориентировочно 44 населенных пункта.

Подробнее о том, как события в Курской области влияют на ход войны - в материале РБК-Украина.

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