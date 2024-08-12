ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські бійці скинули російський прапор з адмінбудівлі у Курській області (відео)

Дар'їно, Курська область, Понеділок 12 серпня 2024 17:35
UA EN RU
Українські бійці скинули російський прапор з адмінбудівлі у Курській області (відео) Ілюстративне фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 225 окремого штурмового батальйону опублікували відео з Курської області. На ньому військові знімають російський прапор з адміністративної будівлі у селі Дар'їно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 225 ОШБ.

"Дар’їно. Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі", - йдеться у дописі під відео.

Зазначимо, село Дар'їно розташоване за чотири кілометри від українського кордону.

Бої у Курській області

Нагадаємо, минулого тижня розпочалися бої у Курській області. Росіяни стверджують, що українські війська нібито здійснили "прорив" кордону й взяли під контроль низку населених пунктів.

При цьому українські офіційні особи та військове командування поки не коментували те, що відбувається в Курській області, й не підтверджували своєї причетності.

До того ж російські чиновники вигадали, що їх армія втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області. Насправді ж їх кількість значно більша. За даними DeepState, РФ втратила орієнтовно 44 населених пункти.

Детальніше про те, як події в Курській області впливають на перебіг війни - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область Війна в Україні ВСУ
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців