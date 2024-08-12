Українські бійці скинули російський прапор з адмінбудівлі у Курській області (відео)

Бійці 225 окремого штурмового батальйону опублікували відео з Курської області. На ньому військові знімають російський прапор з адміністративної будівлі у селі Дар'їно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 225 ОШБ.

Зазначимо, село Дар'їно розташоване за чотири кілометри від українського кордону.

"Дар’їно. Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі", - йдеться у дописі під відео.

Бої у Курській області

Нагадаємо, минулого тижня розпочалися бої у Курській області. Росіяни стверджують, що українські війська нібито здійснили "прорив" кордону й взяли під контроль низку населених пунктів.

При цьому українські офіційні особи та військове командування поки не коментували те, що відбувається в Курській області, й не підтверджували своєї причетності.

До того ж російські чиновники вигадали, що їх армія втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області. Насправді ж їх кількість значно більша. За даними DeepState, РФ втратила орієнтовно 44 населених пункти.

Детальніше про те, як події в Курській області впливають на перебіг війни - у матеріалі РБК-Україна.

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