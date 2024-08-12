Изменил ли "Курский прорыв" ситуацию на фронте: что говорят эксперты

Украинские воины продолжают сдерживать наступление россиян на востоке, одним из самых горячих остается Покровское направление, где оккупанты ведут атаки. Параллельно этому почти неделю идут бои в Курской области, к которой сейчас приковано внимание.

Изменил ли "Курский прорыв" ситуацию на востоке Украины и от чего зависят дальнейшие действия РФ - РБК-Украина спросило у экспертов.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, если не считать операцию в Курской области, то ситуация на фронте значительно не изменилась. Поскольку российская армия продолжает свое давление, особенно на Покровском направлении.

"Также все равно боевые действия идут на Харьковском направлении. То есть особых изменений нет. В основном больше всего оккупанты давят на Донбассе. И это их основное направление наступления. Враг нас количественно преобладает. У них больше людей, техники и т.д.", - говорит Нарожный.

По его словам, единственное о чем можно более или менее уверенно говорить, это то, что враг перебросил свою 810-ю бригаду морской пехоты из Крыма.

"Но эта бригада и так очень и очень потрепана. Она очень долго воевала в направлении Крынок, поэтому нельзя сказать, что там очень большой и мощный потенциал. Поэтому в целом ситуация не изменилась за последние недели", - считает эксперт.

Он отмечает, что ситуация сместилась в позитивную сторону касательно морально духа, который значительно поднялся у украинских солдат.

"Поскольку за последний год у нас тяжелые оборонительные бои, мы почти нигде не наступали. И это очень важно, что мы смогли показать хоть где-нибудь значительный успех, зайдя на 30 км в тыл врага. Эта Курская операция только началась. Может, она и оттянет силы РФ. Но пока в общем смысле динамика остается старой", - добавляет Нарожный.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что события в Курской области все же повлияют на восточный фронт. Как минимум из-за того, что РФ соединит те силы и резервы, которые она в полной мере планировала применить в Донецкой области.

"Они уже не смогут их там в таком количестве применить. Ведь сейчас расширяется зона активных боевых действий в Курской области. В частности, мы слышим от губернатора Белгородской области о том, что они эвакуируют Краснояружский район. Есть риски, что там тоже что-то может происходить. Поэтому Россия вынуждена перебрасывать определенные войска", - обращает внимание Мусиенко.

Эксперт отмечает, что некоторая переброска и снятие войск РФ с Покровского направления все же есть, но пока не значительная. По его словам, в целом одна из целей операции в Курской области - оттягивание сил врага и создание для него дополнительных проблем на разных участках фронта. Особенно тех, где он раньше этого не ожидал.

"Я думаю, что это будет расти по мере того, как будут продолжаться и затягиваться боевые действия в Курской области. Поэтому, безусловно, в перспективе более среднесрочной и долгосрочной - это будет влиять на события на восточном фронте", - сказал Мусиенко.

Он также прокомментировал материал Forbes, в котором говорится, мол, украинские войска якобы роют окопы в Курской области, что является "признаком того, что ВСУ планируют остаться там в долгосрочной перспективе".

"Это один из возможных вариантов и сценариев. Если там стоит задача находиться долго, то правильно окапывающиеся и создающие оборонительные рубежи. Это нужно для того, чтобы защищать себя и собственные позиции. Так что это создание проблем для РФ. Потому что в таком случае Путин будет просто вынужден действовать и перебрасывать свои войска. И это элемент давления на РФ, военный и политический элемент", - подытожил Мусиенко.

Что известно о "прорыве" в Курской области

Напомним, что бои в Курской области РФ продолжаются уже седьмой день. За это время сетью распространился ряд роликов с разгромом вражеской техники и взятием россиян в плен. В общем, по подсчетам росСМИ, общая площадь, где продолжаются боевые действия, расширилась до 720 кв км. При этом российские медиаресурсы массово пишут, что город Суджа "под контролем ВСУ", а Институт изучения войны (ISW) о том, что украинские силы, похоже, присутствуют в районах до 35 километров от международной границы с Сумской областью.