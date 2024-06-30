RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские бойцы ликвидировали дорогую российскую гаубицу: обнародовано видео

Фото: бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили вражескую САУ МСТА-С (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские штурмовики ликвидировали дорогую российскую самоходную гаубицу "Мста-С", а также танк и броневик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

Отмечается, что бойцы Третьей штурмовой сожгли на Харьковщине одним FPV-дроном вражескую 152-мм вражескую пушку стоимостью более пяти миллионов долларов.

"В этом же улове пораженных целей - российские танк, броневик "Тайфун-К" и два грузовика", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

В День Конституции 28 июня, бойцы 71-й бригады ДШВ ВСУ, установили флаг в одном из населенных пунктов России.

Ранее десантники ударили по большому скоплению живой силы на одном из участков фронта. Пехота спастись не смогла.

Кроме того, бойцы уничтожили с помощью ударного дрона зенитный ракетный комплекс "Оса".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины