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Вертолет и более 500 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

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Вторник 15 августа 2023 08:18
Вертолет и более 500 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 15 августа, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 29 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 254 920 (+540) человек ликвидировано;
  • танков - 4313 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 8370 (+16) ед;
  • артиллерийских систем - 5128 (+29) ед;
  • РСЗО - 714 ед.;
  • средства ПВО - 482 (+3) ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 314 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4242 (+29);
  • крылатые ракеты - 1387 (+8) ед;
  • корабли/катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7584 (+22) ед;
  • специальная техника - 769 (+3).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на фронтах произошло более 15 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные во время контрнаступательных операций продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей. В то же время российские оккупанты из-за нехватки резервов испытывают трудности с укреплением своих оборонительных линий.

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