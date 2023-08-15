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ВСУ обезвредили более 200 россиян и уничтожили четыре склада боеприпасов на Таврическом направлении

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Вторник 15 августа 2023 13:47
ВСУ обезвредили более 200 россиян и уничтожили четыре склада боеприпасов на Таврическом направлении Иллюстративное фото: ВСУ обезвредили более 200 россиян и уничтожили четыре склада боеприпасов на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные обезвредили более двухсот российских оккупантов и уничтожили четыре склада боеприпасов на Таврическом направлении за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении Урожайного они имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. При этом бойцы наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям врага и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки россияне нанесли четыре ракетных и 20 авиационных ударов, провели 16 боевых столкновений. К тому же, они совершили 667 обстрелов с помощью танков, РСЗО и ствольной артиллерии.

В то же время остается высокой угроза применения врагом ракетного вооружения и дронов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Под артиллерийские атаки попали населенные пункты Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать вражеское наступление в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Россияне нанесли авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Остро, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артобстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногорск, Плавные Запорожской области.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1548 огневых задач.

Потери захватчиков убитыми и ранеными составили 231 человек, из них погибшие - 66, раненые - 164, пленные - 1.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили 28 единиц вооружения и военной техники врага. В частности, танк, 7 ББМ, 10 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 2 ПВО, 2 дрона, 5 единиц автомобильной техники. Также были уничтожены 4 склада боеприпасов и 1 узел связи.

Ситуация на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что на востоке фиксируют уменьшение количества российских обстрелов и атак, ведь украинские военные мощно ударили по захватчикам, когда они активизировались на Купянском и Лиманском направлении.

Кроме того, Украина перебросила резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сделать невозможным движение россиян.

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