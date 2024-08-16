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Украинские банки снижают ставки по кредитам и депозитам: что предлагают

Украина, Пятница 16 августа 2024 08:17
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Украинские банки снижают ставки по кредитам и депозитам: что предлагают Фото: ставки по кредитам и депозитам падают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение II квартала 2024 года продолжался нисходящий тренд процентных ставок. Вслед за учетной ставкой банки снижали ставки по кредитам и депозитам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (II квартал 2024 года).

Ставки по новым гривневым кредитам предприятиям снизились еще на 1,4 п.п., до 15,2% годовых.

"Такой уровень соответствует показателям конца "довоенного" 2019 года", - говорится в обзоре.

По новым кредитам физическим лицам ставка на протяжении ІІ квартала колебалась несколько выше уровня предыдущего квартала – около 28% годовых

Как отмечается в обзоре, НБУ снижал учетную ставку дважды – в апреле и июне – совокупно на 1.5 п.п., до 13,0% годовых. В ответ на это понижение ставок по средствам населения несколько ускорилось. По новым привлечениям гривневых вкладов (включая средства до востребования) ставка снизилась на 0,7 п.п., до 10,2% годовых.

Украинские банки снижают ставки по кредитам и депозитам: что предлагают

По годовым депозитам физических лиц по показателю UIRD ставка снизилась соизмеримо до 13,3% годовых. Уже в течение трех кварталов спрэд между депозитными ставками разных сроков остается незначительным, добавили в НБУ.

Украинские банки снижают ставки по кредитам и депозитам: что предлагают

Стоимость срочных депозитов в долларах за последний год выросла на около 0,5 п.п.

Украинские банки снижают ставки по кредитам и депозитам: что предлагают

Напомним, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в июле 2024 года составили 10,7% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем месяц назад.

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 34,0% годовых. Ставки упали на 0,2 п.п.

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