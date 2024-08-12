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Банки снижают ставки: под какой процент можно размесить деньги в гривне и в долларах

Украина, Понедельник 12 августа 2024 13:46
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Банки снижают ставки: под какой процент можно размесить деньги в гривне и в долларах Фото: ставки для населения упали до 10,7% (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в июле 2024 года составили 10,7% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли до 1,1%.

Банки снижают ставки: под какой процент можно размесить деньги в гривне и в долларах

Ставки по депозитам в гривне незначительно превышают уровень ожидаемой инфляции, которая по прогнозам правительства и НБУ к концу года составит около 8-9%.

Ставки по валютным депозитам остаются на минимальном уровне. С начала года курс доллара вырос на 8%, что практически нивелировало разницу в ставках между гривневыми и валютными вкладами.

Депозитный портфель банков для населения сократился за июль на 0,3% до 1,139 трлн гривен, но превышает уровень начала года (1,078 трлн гривен).

Банки снижают ставки: под какой процент можно размесить деньги в гривне и в долларах

Ставки и инфляция

Напомним, НБУ в июле оставил учетную ставку на уровне 13,0%. От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. С апреля НБУ держит ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5%. В то же время ставки в это время продолжали снижаться.

На 1 июня 2024 года в Украине работало 63 банка. Больше всего средств населения было в государственных ПриватБанке - 405,7 млрд гривен и Ощадбанке - 192,7 млрд гривен. Более трети вкладов населения (35,6%) были в долларах и евро.

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Национальный банк Украины
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