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Ставки немного снизились: под какой процент банки выдают украинцам кредиты

Украина, Понедельник 12 августа 2024 14:17
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Ставки немного снизились: под какой процент банки выдают украинцам кредиты Фото: банки кредитуют население под 34,0% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины в июле 2024 года снизили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 34,0% годовых. Ставки упали на 0,2 п.п.

При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 15,2% до 16,5% годовых.

Ставки немного снизились: под какой процент банки выдают украинцам кредиты

Кредитный портфель банков для населения вырос на 2,6% до 258 млрд гривен, для предприятий - на 1,7% до 804 млрд гривен.

Ставки немного снизились: под какой процент банки выдают украинцам кредиты

Риски для банков

Ставки банков по кредитам для населения остаются выше 30% уже много лет из-за больших рисков невозврата средств. В частности, ПриватБанк может выдать новые кредиты на 200-300 млрд гривен, если появится кредитоспособный спрос. По состоянию на 1 мая 2024 года ПриватБанк выдал кредитов на 102 млрд гривен, в том числе физическим лицам на 68 млрд гривен.

При этом банкиры ожидают роста кредитных портфелей населения в течение следующих 12 месяцев. Уже шестой квартал подряд банки прогнозируют рост объемов ссуд населению. По данным опроса НБУ, рекордная доля респондентов считала долговую нагрузку домохозяйств низкой. Ожидается, что требования к заемщикам будут смягчаться.

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