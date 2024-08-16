Українські банки знижують ставки за кредитами та депозитами: що пропонують

Упродовж II квартал 2024 року тривав низхідний тренд процентних ставок. Слідом за обліковою ставкою банки знижували ставки за кредитами та депозитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (II квартал 2024 року).

Ставки за новими гривневими кредитами підприємствам знизилися ще на 1,4 в. п., до 15,2% річних.

"Такий рівень відповідає показникам кінця "довоєнного" 2019 року", - йдеться в огляді.

За новими кредитами фізичним особам ставка впродовж ІІ кварталу коливалася дещо вище рівня попереднього кварталу - близько 28% річних

Як зазначається в огляді, НБУ знижував облікову ставку двічі – у квітні та червні – сукупно на 1.5 в. п., до 13,0% річних. У відповідь на це зниження ставок за коштами населення дещо пришвидшилося. За новими залученнями гривневих вкладів (включно з коштами на вимогу) ставка знизилася на 0,7 в. п., до 10,2% річних.

За річними депозитами фізичних осіб за показником UIRD ставка знизилася співмірно до 13,3% річних. Уже впродовж трьох кварталів спред між депозитними ставками різних строків залишається незначним, додали в НБУ.

Вартість строкових депозитів у доларах за останній рік зросла на близько 0,5 в. п.