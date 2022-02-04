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Прибуток українських банків зріс за 2021 рік майже в 2 рази до рекордного рівня

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Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 17:09
Прибуток українських банків зріс за 2021 рік майже в 2 рази до рекордного рівня Фото: банки України збільшили прибуток майже в 2 рази (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-грудні 2021 року склав рекордні в історії 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-грудень 2021 року склали 273,843 млрд гривень, тоді роком раніше - 250,171 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -0,083 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 21,507 млрд гривень прибутку.

Прибуток українських банків зріс за 2021 рік майже в 2 рази до рекордного рівня

Витрати банків за січень-жовтень 2021 року склали 196,313 млрд гривень, тоді в січні-грудні минулого року - 210,445 млрд гривень. У 2021 році відрахування в резерви склали 3,404 млрд гривень, в той час, як у 2020 році - 31,037 млрд гривень.

Прибуток українських банків зріс за 2021 рік майже в 2 рази до рекордного рівня

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток платоспроможних українських банків у січні-грудні 2020 року склала 41,296 млрд гривень. Це на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування в резерви.

Відзначити, рейтинг за прибутковістю за явнарь-жовтень 2021 року очолює Державний ПриватБанк, який заробив 23,801 млрд гривень.

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Національний банк України
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