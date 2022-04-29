Банківська система України перестала бути прибутковою після початку війни

Збиток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2022 року склав 160 млн гривень. За перші два місяці року прибуток банків становив 9,913 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-березень 2022 року склали 70,937 млрд гривень, витрати - 71,097 млрд гривень.

"Негативний фінансовий результат I кварталу визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни: банки сформували за квартал резерви на 21,574 млрд грн, з них у березні - на 15,855 млрд гривень", - зазначили в НБУ.

З початком повномасштабної війни банки ввели кредитні канікули і знизили комісію за користування своїми послугами. Це негативно відбилося на процентних і комісійних доходах банків. Так, темпи зростання чистого процентного доходу в березні істотно сповільнилися - до 17% р/р, тоді як за січень-лютий цей показник виріс на 35% р/р чистий комісійний дохід скоротився за I квартал на 13% р/р через падіння в березні на 58% р/р.

"Національному банку дуже важливо бачити реальний стан справ у банківській системі. Тому, якими б не були збитки за результатами війни, ми закликаємо банки не приховувати їх шляхом "прикрашання" звітності. Без цього нам складно буде впровадити ефективний план оздоровлення банківської системи після перемоги. Банківська система має значний запас міцності, щоб поглинути тимчасові негативні наслідки війни. Водночас фінансові установи у разі необхідності матимуть час на відновлення фінансової стійкості", - прокоментував заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

Станом на 1 квітня 2022 року з 69 платоспроможних банків 44 банки були прибутковими і отримали чистий прибуток у розмірі 5,85 млрд грн, 25 - збитковими зі збитком 6,01 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже в 2 рази до рекордного рівня. Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-грудні 2021 року склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).