ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою

Новость на русском →
Україна, Вівторок 23 серпня 2022 11:06
Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою Фото: Банки України отримали за 7 місяців 2022 року 3,407 млрд гривень прибутку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-липні 2022 року склав 3,407 млрд гривень. Вперше з березня банківська система стала прибутковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-липень 2022 року склали 189,082 млрд гривень, витрати - 185,675 млрд гривень.

Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою

За даними в НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування в резерви зросли в 12 разів порівняно з січнем-червнем 2021 року - до 73,560 млрд гривень.

Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже в 2 рази до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Нагадавши, збиток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2022 року склав 160 млн гривень. Після цього банки показували збитки.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
банки
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії