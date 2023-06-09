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ВСУ уничтожили более полусотни "кадыровцев" в Донецке, - Генштаб

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Пятница 09 июня 2023 07:47
ВСУ уничтожили более полусотни "кадыровцев" в Донецке, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

Вооруженные силы Украины ударили по месту сосредоточения бойцов подразделения "Ахмат" во временно оккупированном Донецке. Уничтожены 56 "кадыровцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подразделение врага было замечено в юго-западной части города, где они занимались рабочим гражданского населения и съемками постановочных видео о якобы ведении боевых действий.

"6 июня, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются", - рассказали в Генштабе.

Ситуация в Донецке

Донецк оккупирован еще с 2014 года, с тех пор россияне регулярно обстреливают город, обвиняя в этом ВСУ. Например, 26 мая город, по словам кафиров, якобы массированно обстреляли ракетами.

В то же время, россияне продолжают атаковать и Донецкую область. Так, 8 июня они обстреляли Торецк и Максимилиановку, ранения получили шесть человек.

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