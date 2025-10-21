Бойцы "Люти" уничтожили позицию оккупантов в Торецке и взяли пленного (видео)
Бойцы батальона спецопераций "Эней" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" уничтожили вражескую огневую позицию в Торецке
Как сообщает РБК-Украина, видео выполнения боевого задания обнародовано в Telegram-канале Нацполиции.
По данным подразделения, оккупанты обустроили огневую точку внутри одной из многоэтажек в Торецке и пытались вести оттуда обстрелы. Украинские воины обнаружили позиции противника и провели точечное поражение.
После серии прицельных ударов вражеские силы были ликвидированы. Одного из оккупантов взяли в плен.
В подразделении отмечают, что слаженные действия бойцов обеспечили быстрое уничтожение угрозы и успешное выполнение боевой задачи.
Город Торецк - административный центр Торецкой городской громады в Бахмутском районе Донецкой области. До 2016 года он назывался Дзержинск. Расположен на высоте примерно 179 м над уровнем моря. Город исторически отличался как шахтерский, промышленный центр Донбасса - добыча угля, химическая и машиностроительная промышленность были здесь доминирующими.
Сегодня Торецк - один из городов, пострадавших больше всего в результате войны. В ходе вооруженного конфликта в Украине город подвергся масштабным разрушениям, его население значительно сократилось. Инфраструктура находится в крайне тяжелом состоянии, город - на передовой линии.
Ситуация на фронте
Напомним, еще летом, по словам представителя ОТГ "Луганск", подполковника Дмитрия Запорожца, на Торецком направлении враг изменил тактику. Теперь вместо крупных атак россияне применяют малые пехотные группы по 3-4 человека, которые пытаются незаметно приблизиться к позициям Сил обороны.
Более того, в материале РБК-Украина "Осеннее наступление России: чем отвечают ВСУ на новую тактику оккупантов на фронте" говорится о том, что войска РФ постоянно продвигаются на фронте из-за изменения тактики, которая проявляется, в частности, в просачивании и инфильтрации, уже более полугода.