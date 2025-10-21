Бойцы "Люти" уничтожили позицию оккупантов в Торецке и взяли пленного (видео)

По данным подразделения, оккупанты обустроили огневую точку внутри одной из многоэтажек в Торецке и пытались вести оттуда обстрелы. Украинские воины обнаружили позиции противника и провели точечное поражение.

После серии прицельных ударов вражеские силы были ликвидированы. Одного из оккупантов взяли в плен.

В подразделении отмечают, что слаженные действия бойцов обеспечили быстрое уничтожение угрозы и успешное выполнение боевой задачи.

Город Торецк - административный центр Торецкой городской громады в Бахмутском районе Донецкой области. До 2016 года он назывался Дзержинск. Расположен на высоте примерно 179 м над уровнем моря. Город исторически отличался как шахтерский, промышленный центр Донбасса - добыча угля, химическая и машиностроительная промышленность были здесь доминирующими.

Сегодня Торецк - один из городов, пострадавших больше всего в результате войны. В ходе вооруженного конфликта в Украине город подвергся масштабным разрушениям, его население значительно сократилось. Инфраструктура находится в крайне тяжелом состоянии, город - на передовой линии.