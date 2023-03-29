Польша введет ограничения на импорт украинского зерна: Моравецкий объяснил причину

Польша введет правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну. Варшава не хочет, чтобы импорт дестабилизировал ситуацию на ее рынке.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на Wprost .

"Мы готовы помочь, взять это зерно и экспортировать в Африку. Но мы не согласны, чтобы это зерно попало на наш рынок и дестабилизировало его. Я распорядился ввести правила, которые ограничат влияние украинского зерна на Польшу", - заявил премьер.

По словам Моравецкого, Польша уже направила письмо в Еврокомиссию принять "радикальные решения". В то же время Варшава готова идти на конфликт по ограничению украинского экспорта.

"Кризис настолько мощный, что сегодня мы рассматриваем и использование тех инструментов, на которые мы не имеем согласия Еврокомиссии. Я говорю это прямо. В лучшем случае нас накажут позже", - отметил Моравецкий.

Польша тем временем уже запустила инструменты, в том же числе с пошлинами и квотами, чтобы ограничить влияние зерна на собственный рынок. Также правительство готовится ввести

Польша тем временем уже запустила инструменты, в том же числе с пошлинами и квотами, чтобы ограничить влияние зерна на собственный рынок. Также правительство готовится ввести субсидии для фермеров в размере 100-200 злотых ($23-46) за тонну на перевозку пшеницы и кукурузы в порты Балтии.