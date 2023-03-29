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Польша введет ограничения на импорт украинского зерна: Моравецкий объяснил причину

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Среда 29 марта 2023 19:06
Польша введет ограничения на импорт украинского зерна: Моравецкий объяснил причину Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Польша введет правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну. Варшава не хочет, чтобы импорт дестабилизировал ситуацию на ее рынке.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на Wprost.

"Мы готовы помочь, взять это зерно и экспортировать в Африку. Но мы не согласны, чтобы это зерно попало на наш рынок и дестабилизировало его. Я распорядился ввести правила, которые ограничат влияние украинского зерна на Польшу", - заявил премьер.

По словам Моравецкого, Польша уже направила письмо в Еврокомиссию принять "радикальные решения". В то же время Варшава готова идти на конфликт по ограничению украинского экспорта.

"Кризис настолько мощный, что сегодня мы рассматриваем и использование тех инструментов, на которые мы не имеем согласия Еврокомиссии. Я говорю это прямо. В лучшем случае нас накажут позже", - отметил Моравецкий.

Польша тем временем уже запустила инструменты, в том же числе с пошлинами и квотами, чтобы ограничить влияние зерна на собственный рынок. Также правительство готовится ввести

Польша тем временем уже запустила инструменты, в том же числе с пошлинами и квотами, чтобы ограничить влияние зерна на собственный рынок. Также правительство готовится ввести субсидии для фермеров в размере 100-200 злотых ($23-46) за тонну на перевозку пшеницы и кукурузы в порты Балтии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор Владимир Путин недавно шантажировал и обвинил Украину в вопросе экспорта продовольствия. Также он пригрозил "выйти из соглашения".

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