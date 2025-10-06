Украинская журналистка и военная родила первенца в 46 лет: первое фото малыша

Украинская журналистка, поэтесса, общественный деятель и старший лейтенант ВСУ Елена Белозерская в 46 лет впервые стала мамой.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook .

Женщина поделилась первой фотографией с малышом и рассказала, что стала мамой сына.

"Кто в 46 лет, во время войны, решился на первенца - тот я. Сыночек Павлусь пришел в этот мир. 3700 г, 54 см. Пожелайте моему ребенку - сами знаете чего", - написала Белозерская.

В комментариях пользователи поздравили Белозерскую с рождением сына и пожелали здоровья ей и малышу.

Комментарии под постом Елены Белозерской (скриншот со страницы Елены Белозерской)

Кто такая Елена Белозерская

Елена Белозерская - украинская журналистка, блогер, поэтесса, общественный деятель и старший лейтенант Вооруженных Сил Украины. С 2014 года участвует в российско-украинской войне: сначала как снайпер в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и Украинской добровольческой армии, а с 2018 года - офицер ВСУ.

В 2018-2020 годах служила в составе 503 батальона морской пехоты в должности командира взвода самоходных артиллерийских установок. 24 февраля 2022 года, в начале полномасштабного вторжения РФ, вернулась на службу в ВСУ, в конце 2022 года присоединилась к спецподразделению "Артан" на позицию снайпера. С весны 2023 года переведена на не боевую должность по состоянию здоровья. Сейчас Елена создает портреты павших украинских защитников и защитниц, которые публикует на своей странице в Facebook.

В 2018 году награждена орденом "За мужество" III степени.