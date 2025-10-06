ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинская журналистка и военная родила первенца в 46 лет: первое фото малыша

Понедельник 06 октября 2025 13:44
UA EN RU
Украинская журналистка и военная родила первенца в 46 лет: первое фото малыша Фото: Журналистка и военная Елена Белозерская родила первенца (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинская журналистка, поэтесса, общественный деятель и старший лейтенант ВСУ Елена Белозерская в 46 лет впервые стала мамой.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Женщина поделилась первой фотографией с малышом и рассказала, что стала мамой сына.

"Кто в 46 лет, во время войны, решился на первенца - тот я. Сыночек Павлусь пришел в этот мир. 3700 г, 54 см. Пожелайте моему ребенку - сами знаете чего", - написала Белозерская.

В комментариях пользователи поздравили Белозерскую с рождением сына и пожелали здоровья ей и малышу.

Комментарии под постом Елены Белозерской (скриншот со страницы Елены Белозерской)

Кто такая Елена Белозерская

Елена Белозерская - украинская журналистка, блогер, поэтесса, общественный деятель и старший лейтенант Вооруженных Сил Украины. С 2014 года участвует в российско-украинской войне: сначала как снайпер в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и Украинской добровольческой армии, а с 2018 года - офицер ВСУ.

В 2018-2020 годах служила в составе 503 батальона морской пехоты в должности командира взвода самоходных артиллерийских установок. 24 февраля 2022 года, в начале полномасштабного вторжения РФ, вернулась на службу в ВСУ, в конце 2022 года присоединилась к спецподразделению "Артан" на позицию снайпера. С весны 2023 года переведена на не боевую должность по состоянию здоровья. Сейчас Елена создает портреты павших украинских защитников и защитниц, которые публикует на своей странице в Facebook.

В 2018 году награждена орденом "За мужество" III степени.

Ранее РБК-Украина писало, что в семье украинского актера Владимира Ращука и актрисы Виктории Билан-Ращук 5 октября родился сын Ярема. Это второй ребенок пары. Виктория поделилась первой фотографией малыша в Instagram, где фолловеры поздравили семью и пожелали здоровья новорожденному.

Также мы рассказывали, что ведущая Инна Шевченко впервые стала мамой. 3 октября у нее родился сын от мужа-француза Лорана Жави. Звезда показала первое фото малыша в Instagram, а подписчики поздравили ее и пожелали здоровья новорожденному. Для Инны это первый ребенок, рожденный после третьего ЭКО в 46 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ребенок Рождение ребенка
Новости
Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии
Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии