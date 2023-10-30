Украинская телеком-индустрия в этом году гораздо лучше подготовлена к зиме, - Федоров

"Намного лучше ситуация, потому что все-таки прошло определенное время. Был вопрос количества генераторов, батарей для базовых станций, которых 35 тысяч. Было решение Совета национальной безопасности еще в прошлом году, но не все можно было выполнить из-за логистики или бюрократических вопросов внутри самих". компаний", - рассказал Федоров.

По его словам, за это время почти все эти вопросы решены. Регулятор провел аудит и обнаружил у некоторых операторов проблемы в некоторых регионах.

"Но батарей больше, генераторов больше, все наиболее сенситивные локации зарезервированы, больше Starlink дополнительно. Плюс операторы фиксированной связи активно начинают использовать технологию Xpon, которая позволяет интернету работать, даже если нет света в квартире", - отметил министр.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. При этом недавно россияне впервые за полгода атаковали энергосистему Украины. Были небольшие отключения в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, готова ли энергосистема Украины к повторению сценария прошлой зимой.

Больше об энергетике и подготовке к зиме - читайте в интервью главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для РБК-Украина.