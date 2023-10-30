Українська телеком-індустрія цього року набагато краще підготовлена до зими, - Федоров

"Набагато краща ситуація, тому що все-таки пройшов певний час. Було питання кількості генераторів, батарей для базових станцій, яких 35 тисяч. Було рішення Ради національного безпеки ще минулого року, але не все можна було виконати через логістику або бюрократичні питання всередині самих компаній", - розповів Федоров.

За його словами, за цей час майже всі ці питання вирішені. Регулятор провів аудит і виявив у деяких операторів проблеми в певних регіонах.

"Але батарей більше, генераторів більше, всі найбільш сенситивні локації зарезервовані, більше Starlink додатково. Плюс оператори фіксованого зв'язку активно починають використовувати технологію Xpon, яка дозволяє, щоб інтернет працював, навіть якщо немає світла у квартирі", - зазначив міністр.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. При цьому нещодавно росіяни вперше за півроку атакувати енергосистему України. Були невеликі відключення у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях.

Раніше в "Укренерго" розповіли, чи готова енергосистема України до повторення сценарію минулої зими.

Більше про енергетику та підготовку до зими - читайте в інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького для РБК-Україна.