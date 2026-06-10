Украинская технология переносит боевую подготовку в виртуальную реальность: что известно о FSV App

От рисунка до виртуального тактического полигона

Новая разработка создана специально для бойцов подразделений особого назначения, которые ежедневно выполняют сложные антитеррористические операции и ведут ожесточенные бои в условиях плотной городской застройки.

Благодаря Floor Plan штурмовые группы получают возможность детально разобрать архитектуру любого вражеского опорного пункта в виртуальном пространстве, при этом находясь в полной безопасности.

Как работает технология моделирования:

Мгновенная загрузка. В систему можно загрузить обычное двумерное изображение здания - для этого подойдет даже простая схема, наспех нарисованная в базовом графическом редакторе на планшете.

Гибкое редактирование. Через удобную веб-платформу разработчика командир может откорректировать параметры объекта: выставить точное расположение межкомнатных стен, оконных проемов и дверей.

Полное погружение. После сохранения готовая локация мгновенно синхронизируется с мобильным приложением на смартфонах или планшетах всей штурмовой команды.

VR-режим и реалистичное оружие

Созданная виртуальная среда поддерживает полноценный VR-режим с использованием очков виртуальной реальности. Это позволяет спецназовцам физически отрабатывать правильные сектора ведения огня, изучать расположение надежных укрытий и тренировать слаженность действий при захвате комнат.

Для максимальной реалистичности в систему также интегрировали большую библиотеку трехмерных моделей настоящего стрелкового оружия.

"Сегодня ценность секунды в бою выше, чем когда-либо. Floor Plan дает командирам возможность провести полноценную симуляцию штурма конкретного помещения еще до входа группы - зная, где стены, где окна, где возможные угрозы. Это преимущество, которое может спасти жизнь", - отметила CEO Farsight Vision Виктория Яремчук,.

Интересно, что зимой компания успешно закрыла крупный инвестиционный раунд, привлекая 7,2 миллиона долларов. Полученное финансирование разработчики планируют потратить на создание глобальной экосистемы, которая полностью автоматизирует процесс принятия решений и целеуказания на всех этапах выполнения боевых миссий ударными дронами.